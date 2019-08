Dreyer: Rheinland-Pfalz wird Trump ein guter Gastgeber sein

Mainz Nach jüngsten Äußerungen Donald Trumps wird spekuliert, ob und wann er die pfälzische Heimat seiner Vorfahren besucht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) blickt einer möglichen Visite des US-Präsidenten in dem Ort Kallstadt recht entspannt entgegen.

„Wenn ein amerikanischer Präsident entscheidet, unser wunderschönes Bundesland zu besuchen, wird Rheinland-Pfalz ein guter Gastgeber sein“, sagte sie in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Mit einer ganz spontanen Visite Trumps in der Heimat seiner Vorfahren väterlicherseits rechnet Dreyer aber nicht, allein schon wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen. Die Regierungschefin erinnerte an den aufwendig vorbereiteten Besuch des früheren US-Präsidenten George W. Bush 2005 in Mainz. Damals seien im Vorfeld sogar Gullydeckel zugeschweißt worden.