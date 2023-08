Regierung Dreyer: Querelen in Bundes-Ampel lenken von Leistung ab

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer findet die Querelen der Bundes-Ampel in der Öffentlichkeit „sehr unglücklich“. „Dieses Verhalten ist vor allem deshalb ärgerlich, weil es immer wieder von den guten Ergebnissen ablenkt, die die Koalition bereits erreicht hat“, sagte die Chefin der einzigen Ampel-Regierung in einem deutschen Bundesland im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Es ist eine Gestaltungskoalition, in einer Zeit, die so geprägt ist von Wandel, wie wir ihn seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben: Der Krieg, die Energiekrise und der Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter“.