Politiker Dreyer: Politiker haben „einen zu schlechten Ruf“

Politiker und Politikerinnen haben nach Ansicht der zurückgetretenen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer „einen zu schlechten Ruf“. „Ich kenne nur Menschen um mich herum im politischen Geschäft, die wahnsinnig viel arbeiten“, sagte die SPD-Politikerin dem Radiosender RPR1 am ersten Tag nach ihrem Rücktritt in Mainz. Es sei schade, dass Menschen dies teilweise gar nicht sähen. Dreyer appellierte an die Bürger: „Sucht den Kontakt zu Politikern und Politikerinnen, erfahrt sie einfach auch mal, weil es tatsächlich so ist, dass alle sich anstrengen, um für das Land etwas Gutes zu erreichen.“