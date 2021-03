Dreyer: Pandemie zeigt Bedeutung digitaler Anwendungen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht zu Journalisten. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Bedeutung digitaler Anwendungen für das Leben in Rheinland-Pfalz besonders deutlich gemacht. „Leistungsstarke und zukunftsfähige digitale Infrastrukturen sind grundlegend für digitales Arbeiten und digitale Bildung sowie Homeoffice bei der Pandemiebekämpfung und der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens“, sagte sie am Dienstag nach der letzten Kabinettssitzung vor der Landtagswahl am Sonntag.

Rheinland-Pfalz habe „den Weg in die Gigabit-Gesellschaft mit Hochdruck“ vorangetrieben, sagte Staatssekretärin Heike Raab (SPD). Aktuell gebe es beim Netzausbau 44 große Bauprojekte mit einem Gesamtwert von 200 Millionen Euro. Bei allen neuen Ausbauprojekten handele es sich um Glasfaseranschlüsse, die den Infrastrukturwechsel von Kupferleitungen auf diese Technik in den Blick nähmen, sagte sie.