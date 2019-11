Dreyer nimmt an Protesten gegen Rechtsextremisten teil

Remagen Zahllose Menschen haben sich am Samstag in Remagen mit mehreren Protestaktionen gegen eine Demonstration von Rechtsextremisten gestellt. Die Strecke für deren Aufmarsch mit etwa 130 Teilnehmern sei „aufgrund von Störaktionen“ kurzfristig verlegt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

An der Kundgebung eines breiten Bündnisses nahm auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teil. „Wir dürfen und wir werden uns niemals an den Hass, an die Hetze, an die Gewalt und an die Morde der Rechtsextremisten gewöhnen“, sagte Dreyer nach einer Mitteilung der Staatskanzlei. Die lange Reihe rechtsextremer Gewalttaten zeige: „Die Ideologie einer reinen deutschen Volksgemeinschaft tötet.“