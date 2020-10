Dreyer: Nicht die Zeit für Feiern

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung begrenzt erneut die Teilnehmerzahlen für private Feiern. Diese sind nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Dreyer und den kommunalen Spitzenverbänden die Hauptursache für die steigenden Corona-Infektionen.

Weil ihrer Einschätzung nach private Familienfeiern und Partys der größte Treiber der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz sind, begrenzt die Landesregierung die Teilnehmerzahlen. Private Feiern in gemieteten Räumen werden von Montag an grundsätzlich auf maximal 25 Menschen begrenzt, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz nach einem Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden sagte. Bisher waren 75 unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen erlaubt. In den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen wegen der Höhe der Infektionen die Warnstufen Rot gilt, sind bereits nur zehn Menschen aus höchstens zwei Hausständen erlaubt.