Ministerpräsidentin Dreyer nennt Beschluss der Klimakonferenz ersten Schritt

Mainz · Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Beschluss der Weltklimakonferenz als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. „Allerdings ist der vereinbarte Übergang, weg von fossilen Energien, nur ein erster Schritt, die Klima- und Energiewende weltweit zügig einzuleiten“, teilte Dreyer am Mittwoch in Mainz mit.

13.12.2023 , 19:00 Uhr

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archiv

Die Staatengemeinschaft stehe in der Verantwortung gegenüber weniger entwickelten Staaten und kleinen Inselstaaten sowie künftigen Generationen. „Wir hätten uns als Verhandlungsergebnis ein klareres Bekenntnis zu einem geordneten Ausstieg aus fossilen Energien gewünscht“, teilte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) mit. Die Erderwärmung habe regionale und lokale Auswirkungen. „Rheinland-Pfalz ist insgesamt bei 1,7 Grad angekommen - damit gehört es zu den am stärksten betroffenen Bundesländern.“ Die Staatengemeinschaft einigte sich am Mittwoch in Dubai auf die Abkehr von fossilen Energien - allerdings blieb der Beschluss hinter dem zuvor diskutierten klaren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zurück. © dpa-infocom, dpa:231213-99-287725/2

(dpa)