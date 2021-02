Dreyer nach Ministerrat zu Öffnungsstrategie und Impfungen

Mainz Öffnungsstrategie mit Stufenplan und Corona-Schutzimpfungen für Beschäftigte in Kitas und Grundschulen: Das rheinland-pfälzische Kabinett berät heute über eine Reihe von Themen zur Corona-Pandemie.

Dabei geht es auch um die die Verhandlungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 3. März. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gibt im Anschluss an den Ministerrat ein Statement ab (13.30 Uhr).

Dreyer hatte sich bereits in der letzten Bund-Länder-Schalte für frühere Impfungen für Grundschullehrer und -lehrerinnen sowie für Erzieherinnen und Erzieher eingesetzt. Darüber berieten die Gesundheitsminister der Länder am Montag. Durch eine Änderung der Corona-Impfverordnung werden sie voraussichtlich in der Impfreihenfolge eine Gruppe nach vorn rücken. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der die Verordnung ändern müsste, hatte sich bereits dafür ausgesprochen. Er rechnet damit, dass der Prozess bis zu eine Woche dauert. In den Ländern gibt es dafür bereits Pläne.