Dreyer: Mehr alternative Wohnformen für ältere Menschen

Neuburg Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht in alternativen Wohnformen für Senioren einen wichtigen Bestandteil für ein würdiges Leben im Alter. „Weil ich glaube, dass es das Bedürfnis vieler älterer Menschen trifft: Dass sie nicht allein leben wollen oder können, dass sie aber auch nicht in eine größere Einrichtung wollen“, sagte Dreyer am Montag in einer Wohn-Pflege-Gemeinschaft mit zwölf älteren Menschen im pfälzischen Neuburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Warum auch sollten alle Menschen im Alter gleich leben, wenn sie dies ihr ganzes Leben lang nicht getan haben?“

Ihr Ziel seien mehr alternative Wohnformen für ältere Menschen in Rheinland-Pfalz. „Wir haben etwa 100 Pflege-Wohn-Gemeinschaften. Das ist gut, aber es können noch mehr werden“, sagte Dreyer. Auch im Alter habe jeder Mensch seine individuellen Fähigkeiten. „Es geht darum, einen Platz zu finden, diese Fähigkeiten einzubringen.“

Die Ministerpräsidentin bezeichnete die Wohngemeinschaft in Neuburg als Vorzeigeeinrichtung. „Als ich jung war und daheim ausgezogen bin, war immer mein Traum, in einer WG zu wohnen. Da haben unsere Eltern gedacht: Also diese neumodischen Sachen mit dieser WG und so. Und jetzt leben wir in einer Zeit, in der unsere Eltern in WGs wohnen. So ändern sich die Dinge“, sagte Dreyer zum Auftakt ihrer Sommerreise.