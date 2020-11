Dreyer: Maßnahmen wirken, aber noch keine Corona-Trendwende

Mainz Nach Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Landesregierungen hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ein bis Januar geltendes Gesamtkonzept für Corona-Maßnahmen angekündigt.

So könnten nach einem für die kommende Woche geplanten Beschluss alle Menschen auf dieser Grundlage ihre Vorbereitungen für Weihnachten, Silvester und einen Winterurlaub treffen, sagte Dreyer am Montagabend in Mainz.