Dreyer mahnt zur Einhaltung der Corona-Regeln

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Angesichts steigender Infektionszahlen auch in Rheinland-Pfalz mahnt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zur Einhaltung der Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie. „Die Lage ist ernst. Ernster, als diejenigen glauben, die sich nicht an die Schutzmaßnahmen halten“, sagte sie am Sonntag in Mainz.

Nur wenn man die Kontakte reduziere und die Regeln befolgen, könne man das Virus „aushungern“. Auch wenn sie die Sehnsucht nach Normalität und Ausgelassenheit verstehe, so sei jetzt die Zeit für größte Konsequenz bei Regelbrüchen.