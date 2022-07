Erneuerbare Energien : Dreyer macht sich für schnellen Ausbau stark

Idar-Oberstein Nach mehr als zwei Jahren Pandemie kommt die rheinland-pfälzische SPD erstmals wieder zu einem großen Parteitag zusammen. Landeschef Lewentz muss wegen Corona absagen. Dreyer wirbt für erneuerbare Energien.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die Delegierten beim Landesparteitag der rheinland-pfälzischen SPD aufgefordert, „mit vollem Herzen loszulaufen“ und sich für das Wahlversprechen Ausbau der erneuerbaren Energien einzusetzen. Es werde Proteste gegen den Ausbau geben, sagte Dreyer am Samstag in Idar-Oberstein. Sie appellierte an die Delegierten, sich aber „wie eine kleine Bürgerbewegung“ für das wichtige Thema der zweiten Ampel-Koalition zu engagieren. „Wir müssen loskommen von den fossilen Energien.“

Die Bürger könnten sich auf die SPD verlassen, sagte Dreyer mit Blick auf die Folgen des Krieges in der Ukraine. „Dieser Krieg wird schwere Folgen haben“, sagte die Ministerpräsidentin und nannte die drohende Gasknappheit sowie steigende Preise für Lebensmittel und Heizkosten. Die SPD sei auch die Partei, die für die Menschen mit kleinen Gehältern da sei. „Das geht bis in die Mittelschicht.“ Die SPD werde diese Menschen im Auge haben, versprach Dreyer bei dem außerordentlichen Parteitag.

In zwei Stufen sollen 65 Prozent (plus zehn Prozentpunkte) der Mitgliedsbeiträge beim Landesverband und jeweils zehn Prozent bei den Ortsvereinen und Unterbezirken bleiben. Der Rest geht an die Bundespartei und die Parteizeitung „Vorwärts“. Die Parteitage sollen von derzeit 423 Vertretern auf 323 verkleinert werden; ursprünglich waren 250 im Gespräch. Ziel sei es, auch in kleineren Hallen und damit nicht nur in den Oberzentren des Landes tagen zu können, hatte Lewentz erläutert.