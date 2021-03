Dreyer: Lockerungen hängen von Tests und Hygienemaßnahmen ab

Mainz Weitere Lockerungen im Lockdown hängen nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stark von den Tests und der Einhaltung der Hygienemaßnahmen ab. „Es wird für die Zukunft wichtig sein und für die weitere Entwicklung, dass die Leute a) die Testungen annehmen und b) sorgsam mit ihrer Maske umgehen“, sagte Dreyer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir in Rheinland-Pfalz sagen konnten, wir können die Läden wieder öffnen“, sagte Dreyer. „Ein großes Dankeschön an die Bevölkerung, die so diszipliniert war und an die Geschäftsleute. Es ist für viele eine sehr, sehr harte Zeit gewesen“, betonte die Ministerpräsidentin. „Die Geschäftsleute sind aber kreativ, verzagen nicht, nehmen Möglichkeiten in die Hand.“