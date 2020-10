Dreyer kündigt weitere Einschränkungen in Corona-Pandemie an

Mainz Ausgerechnet im trüben November kommen auf die Rheinland-Pfälzer in der Corona-Pandemie weitere Einschränkungen zu - die auch einige Wirtschaftsbranchen schmerzhaft treffen werden. Öffentliche Treffen sollen weiter begrenzt werden und etwa Gaststätten schließen.

Im Kampf gegen die zweite Corona-Welle wird es in Rheinland-Pfalz wie in den anderen Bundesländern auch im November weitere deutliche Einschränkungen des täglichen Lebens geben. So werden von Montag (2. November) an und bis Ende des Monats Treffen in der Öffentlichkeit stärker begrenzt, erlaubt sind nur noch Zusammenkünfte von Angehörigen von höchstens zwei Hausständen bei insgesamt maximal zehn Personen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz nach der Schalte mit den anderen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an.