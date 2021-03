Dreyer kündigt Gespräche mit Einzelhandelsverband an

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung will nach den Bund-Länder-Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit dem Einzelhandelsverband und den Industrie- und Handelskammern über eine Wiederöffnung von Geschäften beraten.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Donnerstag im Ältestenrat des Landtags an, es sei jetzt in Abhängigkeit von regionalen Unterschieden der Inzidenz zu „überlegen, was ist jetzt ein verantwortlicher Schritt“.