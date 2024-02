Vermittlungsausschuss Dreyer kritisiert Haltung der Union zum Wachstumspaket

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat an die Union appelliert, ihre Blockade im Vermittlungsausschuss aufzugeben und den Weg für das Wachstumschancengesetz frei zu machen. „Die Mittelstandsvereinigung hat völlig Recht, dass das Wachstumschancengesetz nicht länger blockiert werden darf. Es liegt ein guter Einigungsvorschlag auf dem Tisch„, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Mainz. „Es geht dabei um sofort wirksame, unbürokratische Wachstumsimpulse für die Wirtschaft im Umfang von über drei Milliarden Euro im Jahr.“