Dreyer: Kliniken gut auf zweite Corona-Welle vorbereitet

Mainz Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit zusätzlichen Pflegekräften und Intensivbetten auf die erwartete zweite Welle von Covid-19-Patienten „gut vorbereitet und gewappnet“.

Das Land sei in einer anderen Situation als zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr, „weil die Zeit genutzt wurde“, sagte Dreyer am Mittwoch in Mainz.