Dreyer: Kitas bleiben für dringenden Bedarf offen

Mainz Die Kitas in Rheinland-Pfalz sollen trotz der im benachbarten Baden-Württemberg aufgetauchten Coronavirus-Varianten weiter für den dringenden Bedarf geöffnet bleiben. „Aber wir erhöhen den Schutz der Beschäftigten und Familien“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung zur Corona-Pandemie.

„Die Eltern gehen mit diesem Angebot sehr verantwortlich um.“

Jede Kita bekomme 1000 Euro für Masken und Desinfektionsmittel, und die Beschäftigten in den Einrichtungen könnten sich jederzeit testen lassen, sagte Dreyer. „Wir überlegen in einem engen Austausch mit den Trägern, wie wir den Schutz weiter verbessern können.“