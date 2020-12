Dreyer informiert über Ergebnis von Bund-Länder-Beratungen

Mainz/Berlin Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informiert am heutigen Sonntag die Öffentlichkeit über die Ergebnisse von Bund-Länder-Beratungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Es wird erwartet, dass die Länderchefs mit Merkel über die Schließung von Geschäften beraten werden. So könnten Begegnungen in der Öffentlichkeit und damit mögliche Kontakte mit infizierten Menschen weiter reduziert werden. Restaurants und Hotels sind bereits seit Anfang November geschlossen. Die Bildungsminister der Länder haben am Freitag erklärt, dass sie sich auch auf die Schließung von Schulen einstellen. „Ich bin sehr sicher, dass es zu einem Shutdown kommen wird“, hatte Dreyer am Freitag in Trier gesagt. Sie gehe von einer gemeinsamen Beschlussfassung mit ihren Ministerpräsidentenkollegen am Sonntag aus. „Und dann werden wir das in Rheinland-Pfalz umsetzen.“