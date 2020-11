Dreyer informiert nach Schalte mit Kanzlerin über Corona

Mainz Die Rheinland-Pfälzer müssen sich in der Corona-Krise auf strengere Kontaktbeschränkungen einstellen. Dafür sollen sie Weihnachten im engeren Familien- und Freundeskreis feiern können. Ob Lockerungen auch für Silvester gelten, ist vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heute noch offen.

Für Unternehmen, die im Dezember geschlossen bleiben müssen, plant der Bund weitere Milliardenhilfen. Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf eine Linie geeinigt, mit der sie in die Beratungen gehen. Ziel ist es, die weiter hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen deutlich zu senken.

Über die Ergebnisse der Schalte informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Anschluss (18.00 Uhr) in der Staatskanzlei in Mainz. Der rheinland-pfälzische Landkreistag hat sich in einer Schaltkonferenz der Kommunalen Spitzenverbände mit Dreyer für eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Das Gastgewerbe fordert rasche Klarheit über eine Wiedereröffnung von Hotels und Gaststätten fürs Weihnachtsgeschäft.