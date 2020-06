Dreyer hält Nein zu allgemeiner Autokaufprämie für richtig

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Entscheidung der großen Koalition in Berlin zu Autokaufprämien gegen die Kritik von Gewerkschaft und Betriebsräten verteidigt.

„Wir müssen in die Zukunft investieren. Nur so können wir Arbeitsplätze langfristig erhalten“, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Ich halte es für wichtig, dass ein Konjunkturpaket nachhaltig wirkt, denn der Klimawandel ist in der Corona-Krise ja nicht verschwunden.“