Dreyer gratuliert Wissenschaftler Schöne zum 95. Geburtstag

In seiner Bibliothek steht Prof. Albrecht Schöne. Das Bild wurde 2005 aufgenommen. Foto: Wolfgang Weihs/dpa

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dem Zuckmayer-Preisträger Albrecht Schöne zum 95. Geburtstag an diesem Freitag gratuliert. „Albrecht Schöne ist einer der herausragenden und angesehensten Literaturwissenschaftler unserer Zeit, der sich große Verdienste um die deutsche Sprache erworben hat“, sagte Dreyer am Donnerstag in Mainz.

Schöne war bis zu seiner Emeritierung 1990 Professor für Deutsche Literatur an den Universitäten Münster und Göttingen. Das Barock, die Aufklärung und die Weimarer Klassik waren und sind seine Schwerpunkte. Der Goethe-Kenner wurde insbesondere mit seinen Arbeiten zu Goethes Faust weit über sein Fach hinaus bekannt.

„Das Markenzeichen von Albrecht Schöne ist seine leidenschaftliche Sorge um Sprache und Literatur“, sagte Dreyer. „Sein ganzes wissenschaftliches Leben hat er sich für eine präzise, verständliche und lesergerechte Wissenschaftssprache eingesetzt.“