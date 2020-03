Dreyer gibt Regierungserklärung zu Coronavirus ab

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, verfolgt eine Sitzung. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will die dreitägige Landtagssitzung im März mit einer Regierungserklärung zum Coronavirus beginnen. „Die Ausbreitung des Coronavirus ist auch in Rheinland-Pfalz eine große Herausforderung für die Menschen in unserem Land, für Wirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung und Politik“, sagte Dreyer in der Ankündigung am Mittwoch in Mainz.



