Dreyer für nationalen Impfgipfel: CDU kritisiert Strategie

Mainz Die Impfzentren stehen weitgehend leer, weil Impfstoff fehlt. Ministerpräsidentin Dreyer fordert daher einen bundesweiten Impfgipfel. Ihr CDU-Herausforderer Baldauf will einen solchen Gipfel auch im Land.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert wegen der Lieferengpässe beim Corona-Impfstoff einen bundesweiten Impfgipfel. „Wir brauchen einen klaren, transparenten Impfstoff-Plan für die kommenden Monate“, sagte Dreyer in ihrer bereits sechsten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie am Donnerstag im Landtag. „Alle staatlichen Ebenen müssen verantwortungsvoll zusammenarbeiten.“ Bundesregierung, Länderchefs, Pharmaindustrie, Zulieferer und die Zuständigen der EU müssten an einen Tisch - dies habe sie gemeinsam mit ihren Länderkollegen gefordert.