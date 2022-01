Dreyer für 2G plus in der Gastronomie

Mainz Dreyer unterstützt eine 2G-plus-Regelung für die Gastronomie. In Rheinland-Pfalz ist sie schon Alltag. Und die Infektionszahlen sind vergleichsweise niedrig. Die Ministerpräsidenten und Kanzler Scholz wollen unter anderem darüber am heutigen Freitag entscheiden.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält 2G plus in der Gastronomie für sinnvoll. „In Rheinland-Pfalz gilt in der Gastronomie 2G plus. Das könnte ich mir gut für ganz Deutschland vorstellen“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Das bedeutet Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit aktuellem negativen Test sowie für Geboosterte - nach einer Auffrischungsimpfung.