Dreyer: Frisch soll sich von Rechtsextremismus distanzieren

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dem AfD-Spitzenkandidaten Michael Frisch vorgeworfen, sich nicht von rechtsextremistischen Strömungen in seiner Partei zu distanzieren.

„Sie repräsentieren eine Partei, die in weiten Bereichen rechtsextremistisch ist“, sagte Dreyer am Donnerstagabend im SWR bei einer Diskussion der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. „Sie tun immer so, als hätten Sie nichts damit zu tun“, kritisierte Dreyer. „Sie sind der Chef von dem Laden und Sie räumen nicht auf. Sie distanzieren sich auch nicht.“