Neujahrsempfang : Dreyer fordert Zukunftsmut und Zuversicht

Mainz Ministerpräsidentin Dreyer lädt nach der Pandemie-Pause wieder Menschen aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft zu einem Neujahresempfang ein. In ihrer Rede appelliert die SPD-Politikerin ungeachtet aller Herausforderung an die Zuversicht.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat an die Rheinland-Pfälzer appelliert, „Zukunftsmut“ zu bewahren und ihn an andere weiterzugeben. „Ich sehe als soziale Optimistin vor allem (...) die Kraft, die unsere Gesellschaft in den vergangenen Monaten entfaltet hat“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag beim Neujahrsempfang in der Staatskanzlei in Mainz vor rund 350 geladenen Gästen. Es sei die Kraft der Vielen, die Rheinland-Pfalz stark mache. Darauf sei während der Pandemie und der Flutkatastrophe Verlass gewesen und auch jetzt bei der Bewältigung der Folgen von Putins Krieg.