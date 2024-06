Wahlen Dreyer: Europawahl-Ergebnis nicht zufriedenstellend

Saar-Ministerpräsidentin Rehlinger sagte, diese Europawahl sei nicht nur eine Europawahl gewesen. Viele hätten sich mit ihrer Stimmabgabe mit der Arbeit der Ampel im Bund auseinandergesetzt. Sie glaube, dass das Ergebnis „ein Stück weit auch eine Abrechnung mit der Ampel-Regierung in Berlin“ sei. „Und mein Wunsch wäre schon, dass man in der Ampel in Berlin erkennt, dass mehr Klarheit und vielleicht weniger Diskussion, zumindest weniger Diskussionen vor der Tür als vielleicht hinter der Tür, zuträglicher ist, wenn es darum geht, Vertrauen in die Regierungsarbeit zu finden“, sagte sie.