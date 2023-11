Ministerpräsidentin Dreyer erwartet von Bund-Länder-Gipfel konkrete Ergebnisse

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer erwartet von der Bund-Länder-Runde am Montag konkrete Ergebnisse. „Länder und Kommunen brauchen mehr finanzielle Unterstützung und Planbarkeit, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Wir sind hier mit unseren Kommunen sehr klar“, sagte die SPD-Politikerin vor dem Treffen in Berlin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die Bundesregierung muss sich bewegen.“