Parlamentswahl in Frankreich Dreyer erleichtert über Wahlausgang in Frankreich

Die scheidende rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist erleichtert über den Ausgang der Parlamentswahl in Frankreich. „Ich bin sehr froh, dass die Französinnen und Franzosen klar gegen den rechtsextremen Rassemblement National votiert haben“, sagte die SPD-Politikerin kurz vor ihrem Rücktritt an diesem Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.