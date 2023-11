Regierungschefin Dreyer: Entschieden gegen Judenfeindlichkeit stellen

Es dürfe niemanden gleichgültig lassen, dass jüdische Menschen derzeit auch in Rheinland-Pfalz Angst haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken, den Bus zu nutzen oder in die Synagoge zu gehen, betonte Dreyer. „Wir gehen mit den Mitteln des Rechtsstaates gegen antiisraelische und antisemitische Hetzkampagnen vor. Wer die terroristische Gewalt verherrlicht oder öffentlich das Existenzrecht Israels in Frage stellt, wird mit aller Härte des Gesetzes verfolgt.“