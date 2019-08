Dreyer: Digitalisierung bietet auch für Ehrenamt Chancen

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Bernd von Jutrczenka/Archivbild.

Bad Hönningen Die Digitalisierung könnte aus Sicht von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auch dem Ehrenamt in Rheinland-Pfalz einen Schub verleihen. Schon jetzt würden Chancen durch die Digitalisierung in unterschiedlicher Form genutzt, erklärte Dreyer anlässlich des landesweiten Ehrenamtstages, der am Sonntag in Bad Hönningen im Landkreis Neuwied begangen wurde.

„Hier wollen wir als Landesregierung unterstützen und beraten.“ Deshalb seien auch die Haushaltsmittel sowie die personelle Ausstattung bei der Ehrenamtsförderung deutlich erhöht worden.