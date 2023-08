Parteien Dreyer: „Die AfD hat in Wahrheit keine Antworten“

Die AfD mache es sich leicht mit Erklärungen. „Sie bedient die Sehnsucht nach einfachen Antworten angesichts einer immer komplexer werdenden Welt“, sagte die Regierungschefin. „Da hilft nur: Absolut standhaft und klar in der Haltung zu sein, weil die AfD inzwischen in weiten Teilen eine rechtsextremistische Partei ist, sich abzugrenzen und auch die Auseinandersetzung in der Sache zu suchen“, betonte Dreyer. „Die AfD hat in Wahrheit keine Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit.“