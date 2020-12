Dreyer: „Das Virus hält sich oft nicht an Strategien“

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Kritik der FDP zurückgewiesen, es fehle in der Pandemie-Bekämpfung eine dauerhaft durchhaltbare Strategie. „Das Virus hält sich oft nicht an Strategien“, sagte die SPD-Politikerin im Südwestrundfunk (SWR).

Bis Anfang Januar sollte man wieder in die Nähe von 50 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen kommen, aktuell liege die Inzidenz bei 176. Vor allem in den Alten- und Pflegeheimen müssten die Zahlen runter, so die Ministerpräsidentin.