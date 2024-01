Brauchtum Dreyer dankt Sternsingern für ihr Klimaschutzengagement

Mainz · Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Sternsinger empfangen und ihnen für ihr Engagement für den Klimaschutz gedankt. „Ich bedanke mich ganz herzlich für Euer Engagement! Bei Kälte, Wind und Regen unterwegs zu sein und für Euer Projekt zu sammeln, verdient große Anerkennung“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in der Staatskanzlei in Mainz.

10.01.2024 , 15:17 Uhr

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Boris Roessler/dpa

Sie unterstützte die Aktion mit einer Spende in Höhe von 250 Euro. „Das Thema der Sternsingeraktion passt genau zur heutigen Zeit. Die Klimaveränderung ist weltweit spürbar und muss im Amazonasgebiet, bei Euren Partnerprojekten, aber auch hier bei uns in Rheinland-Pfalz bekämpft werden", sagte Dreyer laut Mitteilung. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit". Die Sternsingerinnen und Sternsinger stammten aus den Bistümern Speyer, Limburg, Trier und Mainz sowie aus der Pfarrei St. Peter - St. Emmeran in Mainz. „Ich freue mich, wenn Ihr auch weiterhin aktiv bleibt und mutig für eine bessere Zukunft eintretet", sagte Dreyer. © dpa-infocom, dpa:240110-99-557396/2

(dpa)