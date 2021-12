Dreyer dankt Pflegenden im Corona-Einsatz und Ahrtal-Helfern

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat in ihrer Neujahrsansprache die „überwältigende Solidarität“ im Ahrtal und den unermüdlichen Einsatz der Ärzte und Pflegenden in der Corona-Krise hervorgehoben.

Neben der Corona-Pandemie bleibe das Jahr 2021 auch verbunden mit der schrecklichen Flutkatastrophe vom Sommer mit insgesamt 135 Toten, sagte Dreyer. Angesichts der bedrückenden Krisen „bei uns und an vielen Orten auf der Welt“ gäbe „die große Mitmenschlichkeit“ der allermeisten Bürger Trost und Zuversicht. „Ich bin sicher: Diese Mitmenschlichkeit wird am Ende stärker sein als die Krisen.“

„Mut macht in dieser schweren Zeit die überwältigende Solidarität der vielen tausend Menschen, die in den vergangenen Monaten im Ahrtal großartige Hilfe geleistet haben“, sagte Dreyer. Die Landesregierung werde auch 2022 fest an der Seite der betroffenen Menschen stehen. „Mit dem Aufbaustab und den Verantwortlichen vor Ort bauen wir das Ahrtal und die betroffenen Gebiete in der Eifel wieder auf.“