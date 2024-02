Hilfsbereitschaft Dreyer dankt für „gelebte Solidarität“ mit Ukrainern

Der 24. Februar 2022 - der Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine - stelle eine Zäsur mit weitreichenden Folgen dar. „Die europäische Friedensordnung wurde in ihren Grundfesten erschüttert. Dennoch halten wir an dem europäischen Ideal eines Kontinents in Frieden fest und unterstützen die Ukraine auf ihrem Weg dorthin“, sagte Dreyer. Den Menschen in der Ukraine wünsche sie „Hoffnung, Trost und Kraft“.