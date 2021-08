Dreyer dankt am Ehrenamtstag den Engagierten im Bundesland

Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Bad Kreuznach Am landesweiten Ehrenamtstag hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) allen Helferinnen und Helfern im Bundesland gedankt. „Und das sind mit mehr als 1,7 Millionen Engagierten sehr viele Menschen“, sagte sie einer Mitteilung zufolge am Sonntag in Bad Kreuznach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Auch die enorme Hilfsbereitschaft in der Flutkatastrophe zeige, dass Rheinland-Pfalz zusammenstehe. „Ich bin unglaublich stolz und zugleich sehr dankbar, dass es dieses große Engagement in unserem Land gibt.“

Deshalb habe sie den diesjährigen Sonderpreis bei der SWR-Ehrensache den vielen Freiwilligen in der Flutkatastrophe gewidmet. „Er geht an die Engagierten in den Hilfs- und Rettungsdiensten, bei den Freiwilligen Feuerwehren, dem THW, dem DRK, den Maltesern, den Johannitern, dem ASB, ebenso an die vielen Verbände, Vereine und Initiativen, die im Ahrtal mitgeholfen haben und mithelfen“, sagte Dreyer. Es sei ein Dank an die nachbarschaftlichen Hilfsinitiativen und die Menschen, die von außerhalb kommen, um die Not zu lindern.