Energie : Dreyer: Bundesregierung sollte Strompreisregulierung prüfen

Mainz Die drastisch gestiegenen Gaspreise ziehen auch den Preis für Strom nach oben. Die Zeichen stehen auf Reformen des Strommarktes - doch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin dringt auf schnelle Maßnahmen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die Bundesregierung aufgefordert, eine staatliche Regulierung der Strompreise zu prüfen. „Die Regeln an der Strombörse müssen dringend angepasst werden“, sagte die SPD-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Weil das nur europaweit geht, sollte die Bundesregierung auch prüfen, ob kurzfristig der Stromhandel ausgesetzt werden kann und eine staatliche Preisregulierung möglich ist.“ Die hohen Strompreise seien nicht gerechtfertigt, sondern „das Ergebnis eines fehlgeleiteten Strommarktes“. „Hier muss der Staat eingreifen“, forderte Dreyer.

Am europäischen Strommarkt werden die Preise zurzeit vor allem von Gaskraftwerken vorgegeben. Da der Gaspreis vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine stark angestiegen ist, ist auch Strom teurer geworden. Eine Reform des europäischen Strommarktes könnte diesen Mechanismus überarbeiten, so dass Verbraucher etwa für günstigen Strom aus Sonne und Wind weniger bezahlen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Montag eine Reform des Strommarktes in der EU an. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuletzt ebenfalls eine grundlegende Reform angekündigt, um die Entwicklung der Endkundenpreise für Strom vom steigenden Gaspreis zu entkoppeln.