Ministerpräsidentin Dreyer: Biotechnologie eine der „größten Zukunftschancen“

Ein weiteres wichtiges Thema sei im kommenden Jahr die ärztliche und pflegerische Versorgung und die Ausbildung von Fachkräften in diesem Bereich. „Hier machen wir große Fortschritte, zum Beispiel beim Ausbau von Studienplätzen.“ In Koblenz werde mit der Bundeswehr ein dritter Medizin-Campus entwickelt, in Trier werde ausgebaut. „Das heißt: Noch mehr Möglichkeiten für junge Menschen, um Medizin zu studieren“, sagte Dreyer. Sie verwies auch auf den 2024 am Standort Zweibrücken der Hochschule in Kaiserslautern startenden Bachelor-Studiengang Physician Assistant. Dieser soll Mitarbeiter für Krankenhäuser und Praxen noch besser qualifizieren, auch um Ärzte zu entlasten.