Politik Dreyer bestürzt über Nachricht vom Tod von Nawalny

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich bestürzt geäußert über die Nachricht vom Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. „Er war für mich persönlich ein Held. Er stand für Demokratie und Freiheit in Russland und hat vielen Menschen Hoffnung gegeben. Mein ganzer Respekt gilt seinem Mut“, teilte die SPD-Politikerin am Freitag in Mainz mit.