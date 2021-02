Dreyer berät mit Länderchefs und Merkel über Maßnahmen

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) berät an diesem Mittwoch mit den anderen Regierungschefs der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Dreyer erwartet von der Bund-Länder-Schalte einen bundeseinheitlichen Stufenplan zu möglichen Lockerungen des Lockdowns. Rheinland-Pfalz habe - wie andere Bundesländer auch - einen Stufenplan entwickelt, hatte sie am Dienstag nach einer Sitzung des Landeskabinetts in Mainz mitgeteilt. „Wir wollen eine bundeseinheitliche Linie, daran wird gearbeitet.“ Einzelheiten zur Umsetzung der Beschlüsse in Rheinland-Pfalz werden voraussichtlich erst am Donnerstagvormittag bekannt gegeben.