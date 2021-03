Dreyer begrüßt Stiko-Ankündigung zu Astrazeneca-Empfehlung

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Ankündigung der Ständigen Impfkommission in Deutschland (Stiko) begrüßt, die Empfehlung für den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca zu überdenken.

„Was gut wäre ist, wenn die Ankündigung der Stiko, dass Astrazeneca auch für Ältere geimpft werden kann, dass das käme“, sagte Dreyer am Montag in Mainz. „Sobald wir mehr Impfstoff bekommen, könnten wir natürlich viel, viel schneller auch diejenigen impfen, die wirklich gefährdet sind, sehr schwer krank zu werden.“

Dreyer sagte: „Wenn irgendwann so viel Impfstoff kommt, wie der Bund uns das immer ankündigt, dann können wir uns schon gut vorstellen, dass wir dann auch die Gesamtgruppe der Lehrer mit da reinnehmen.“ Seit diesem Montag werden auch Erzieher sowie Grund- und Förderschullehrer in Rheinland-Pfalz gegen das Coronavirus geimpft.

„Im Moment ist es so, dass wir mit der Priorisierung eigentlich gut klar kommen, dass unsere Impfzentren gut impfen und wir auch mit Astrazeneca kein Problem haben“, sagte Dreyer. „Es ist auch in Rheinland-Pfalz so, dass immer ein bestimmter Prozentsatz von Terminen abgesagt wird, aber wir sind eigentlich in der Lage, dass dann auch immer wieder ganz zu verplanen.“ Das Gesundheitsministerium spricht von einer Absage der Impftermine mit Astrazeneca „von unter zehn Prozent“.