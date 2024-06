Verkehr Dreyer begrüßt D-Ticket nach Frankreich für junge Leute

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat das neue Angebot für junge Menschen, per Regionalzug nach Frankreich zu fahren, als wertvoll für den interkulturellen Austausch bezeichnet. „Gegenseitige Begegnungen, das Kennenlernen unserer Nachbarn sowie das Erkunden ihrer Heimat sind ganz wichtige Faktoren des interkulturellen europäischen Dialogs“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Mainz.