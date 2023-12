Ministerpräsidentin Dreyer: Begrenzte irreguläre Migration für Asylrecht-Schutz

„Wer kein Bleiberecht hat, muss unser Land wieder verlassen“, mahnte die Regierungschefin. „Nur so können wir weiterhin unserer humanitären Verantwortung für die Menschen gerecht werden, die wir vor Krieg und Terror schützen müssen.“ Die Regelungen im sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetz sollen in den ersten Monaten des Jahres 2024 in Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.