Dreyer: Baldige Regelung zu Touristen aus Corona-Hotspots

Malu Dreyer (SPD) im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung will das Vorgehen nach den Corona-Ausbrüchen in Teilen Nordrhein-Westfalens bis zum Ferienbeginn in dem Nachbarland an diesem Wochenende regeln. Zuvor solle noch mit Tourismusverbänden und kommunalen Spitzenverbänden gesprochen werden, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz nach einem Treffen des sogenannten Corona-Bündnisses Rheinland-Pfalz mit gesellschaftlichen Gruppen an.

Dreyer betonte, die Lage in den Kreisen Gütersloh und Warendorf zeige, wie schnell es in der Pandemie gehen könne. Rund um die Fleischfabrik Tönnies war es dort zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen. „Es geht nicht um Gütersloh“, sagte Dreyer. Es werde immer wieder lokale Corona-Ausbrüche geben. Es gehe darum, tragfähige Lösungen zu finden, egal wo der jeweilige Hotspot sei.