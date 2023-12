Bundeshaushalt Dreyer: Aufbauhilfe nach Flutkatastrophe bleibt sicher

Die Aufbauhilfe für die Flutgebiete in Rheinland-Pfalz bleibt nach den Worten der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sicher. „Die Vereinbarungen, die wir zwischen Bund und Ländern im Jahr 2021 nach der Flutkatastrophe getroffen und mit dem Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ im September 2021 gesetzlich verankert haben, sind abgesichert“, sagte die SPD-Politikerin laut Mitteilung am Freitag in Mainz.