Dreyer: Auch nach Shutdown noch Einschränkungen

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, kommt zu einer Pressekonferenz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Auch die letzte Landtagssitzung des Jahres wird von der Corona-Krise bestimmt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sah davon ab, Prognosen zum Verlauf der Pandemie anzustellen. Die Opposition kritisierte die Politik zur Überwindung der Krise als „Schlingerkurs“.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht nicht davon aus, dass sich der Alltag in der Corona-Pandemie nach dem 10. Januar „wieder schlagartig normalisiert“. Dieses Datum sei als Ende für den an diesem Mittwoch beginnenden bundesweiten Shutdown gewählt worden, weil das Infektionsschutzgesetz eine vierwöchige Begrenzung solcher Maßnahmen vorgebe, sagte Dreyer am Dienstag in der letzten Landtagssitzung des Jahres in Mainz.

„Das Virus ist tückisch und zwingt uns dazu, auf nahe Sicht zu fahren“, sagte Dreyer in ihrer Regierungserklärung in der Rheingoldhalle. Eine Entspannung in den Krankenhäusern sei frühestens Mitte Januar zu erwarten. „Eine verlässliche Prognose, wie hoch am 10. Januar die Neuinfektionen sind, kann niemand seriös abgeben.“ Rheinland-Pfalz bereite sich bestmöglich auf verschiedene Szenarien vor.

„Die Lage ist ernst“, betonte Dreyer. Der seit November geltende Teil-Lockdown, der auch von vielen Wissenschaftlern empfohlen worden sei, habe nicht den notwendigen Erfolg gebracht. „Der Shutdown ist so bitter wie notwendig.“

Die Landesregierung verfolge in der Pandemie drei Schwerpunkte: Ältere Menschen schützen, Kinder und Jugendliche so gut wie möglich durch die Krise begleiten, „und wir tun alles, um Arbeitsplätze zu erhalten und die Zukunft unserer Wirtschaft zu sichern“.

„Vielleicht bringt in all die Sorgen und Enttäuschungen hinein die Weihnachtsbotschaft Hoffnung“, sagte Dreyer. „Wir sollten uns auch in dieser schwierigen Phase der Pandemie nicht von Furcht leiten lassen, sondern von Zuversicht.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf warf der Landesregierung einen Schlingerkurs in der Corona-Krise vor. „Die Landesregierung handelt planlos“, sagte er im Landtag. Wieder einmal gebe es in dem Bundesland keine klaren Vorgaben und kein Konzept für den Umgang mit den Folgen der Pandemie. Von dem „Chaos“ besonders betroffen seien Schulen und Kindertagesstätten. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) warf er „Entscheidungsschwäche in der Schulpolitik“ vor.

Die Corona-Krise lege in diesem Bereich schon länger existierende Probleme offen, sagte Baldauf. So gebe es in den Schulen zu wenig Lehrer und zu wenig Digitalisierung. Baldauf, der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl am 14. März ist, sprach sich für die Einstellung von mehr Lehrern und die Überarbeitung von Lehrplänen aus.

SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer wies die Vorwürfe der größten Oppositionspartei zurück und rief Baldauf zu einer Mäßigung in der politischen Debatte auf. Auch er könne nicht sagen, wie lange Corona noch das Leben präge, betonte Schweitzer. „Was wir lernen: Wir müssen die Schwächsten schützen. Wir müssen unser Gesundheitssystem ausbauen“, sagte er. Auch müsse die Gesellschaft mit Blick auf den Datenschutz bereit sein, „mehr von uns preiszugeben“, um die Bevölkerung und auch jeden Einzelnen besser schützen zu können.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Michael Frisch kritisierte den Shutdown scharf. Der Blick in die Nachbarländer zeige, dass die Erfolgsaussichten derartiger Maßnahmen „fragwürdig“ seien. Die Kontaktbeschränkungen an Weihnachten stellten einen „ungeheuerlichen Eingriff in die Grundrechte“ dar. Wirtschaft und Bildung würden beschädigt, der Einzelhandel zerstört. Frisch forderte einen Strategiewechsel hin zu einem besseren Schutz der Menschen, die am meisten bedroht seien.

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer verteidigte das weitgehende Herunterfahren des öffentlichen Lebens ab Mittwoch als notwendig, um die hohe Zahl der Infektionen in den Griff zu bekommen. Auch das kommende Jahr werde von der Pandemie bestimmt. „Wir haben aber guten Grund dazu, positiv in die Zukunft zu schauen“, sagte sie. Der Impfstoff stehe kurz vor der Zulassung. „Aber zur Wahrheit gehört auch: Bis der Impfstoff flächendeckend für den Großteil der Bevölkerung zur Verfügung steht, wird es noch dauern.“ Deswegen müssten sich alle darauf einstellen, auch im kommenden Jahr mit Einschränkungen leben zu müssen.

Für die Grünen erklärte der Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun, er halte den Shutdown für richtig. „Vielleicht waren wir eine Woche zu spät, vielleicht haben wir doch ein bisschen zu lange gezögert“, räumte er ein. Dahinter habe der Wunsch gestanden, Weihnachten feiern zu können. Doch die Landesregierung habe jetzt gehandelt, und es sei richtig, jetzt nicht zu versprechen, dass in drei oder vier Wochen alles vorbei sei, sagte Braun. Er appellierte an die Vernunft der Bürger, die Kontakte einzuschränken und zu Hause zu bleiben. Deshalb sei es auch richtig gewesen, die Landtagsdebatte auf einen Tag zu verkürzen - auch „als Zeichen nach draußen“.