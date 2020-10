Dreyer appelliert in Corona-Pandemie an die Bürger

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat angesichts der stark steigenden Corona-Infektionen eindringlich an die Rheinland-Pfälzer appelliert. „Es kommt auf jeden Einzelnen an“, sagte Dreyer am Donnerstag in Mainz im Landtag zu Beginn der Aussprache über den Haushalt 2021. „Es sind die kleinen Alltagsentscheidungen, die den großen Unterschied machen können.“

„Wir spüren alle, dass Corona uns mürbe macht. Und dass man am liebsten aus dem Korsett der Regulierungen und der Vorsicht ausbrechen würde“, sagte Dreyer. „Ich verstehe das! Aber wenn wir jetzt nicht aufpassen, verlieren wir alles, für das wir in den letzten Monaten gekämpft und verzichtet haben.“