Extremismus Dreyer: AfD Arm rechtsextremistischer Verfassungsfeinde

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warnt vor der AfD. „Die AfD ist der politische Arm der rechtsextremistischen Verfassungsfeinde in Deutschland“, sagte die Regierungschefin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das müssen wir als Staat und als Gesellschaft sehr ernst nehmen.“